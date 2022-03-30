Найкращий у складі бельгійців

Бельгійський клуб у лютому відіграв 5 матчів, у яких святкував 4 перемоги та одного разу поступився супернику. Український легіонер Роман Безус доєднався до позитивного результату та отримав відзнаку.

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Атакувальний півзахисник став найкращим в складі Гента у лютому.

У сезоні-2021/2022 Безус відіграв за бельгійців 29 поєдинків, у яких забив 3 голи та зробив 5 асистів.

Роман виступає за Гент із 2019 року. Його контракт із командою розрахований до 30 червня 2022-го.

Гент після 32 зустрічей посідає 4-те місце у турнірній таблиці Жупіле ліги, маючи у своєму активі 58 очок.



Безус – найкращий гравець Гента / Фото з твітеру клубу