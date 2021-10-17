Безгольове прокляття: як Супряга не забив за Динамо з двох метрів – відео

Владислав Супряга зганьбився у матчі проти Львова. Нападник впритул розстрілював ворота господарів, але схибив з вбивчої позиції.

Фатальний промах для Супряги

Мірча Луческу довірив місце на вістрі атаки 21-річному Владиславу Супрязі. Футболіст схибив із позиції, де було легше забити, ніж ні.

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Вже на 6-й хвилині форвард міг відкривати рахунок у грі. М'яч потрапив до нього після сейву голкіпера Львова. Але Супряга дивом схибив із двох метрів від володінь господарів. М'яч полетів поруч зі стійкою. Такий промах змусив гравців Динамо схопитись за голову.

Такий промах неабияк розлютив Луческу. Владислав взагалі не увійшов у гру та був замінений наприкінці першого тайму.

Замість Владислава на поле вийшов Денис Гармаш, який став автором дублю. У підсумку – 1:4 розгромна перемога столичного клубу.

Супряга у новому сезоні провів лише 5 матчів в усіх турнірах, у яких не запам'ятався результативними діями.

Відеоогляд матчу (фатальний промах з 0:20)