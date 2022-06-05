Без жодних змін на "матч життя": стартовий склад збірної України на фінал проти Уельсу

Збірна України у грі проти Уельсу визначить учасника чемпіонату світу-2022. Олександр Петраков оголосив стартовий склад команди.

Дежавю з попередньою грою

У заявці української збірної не відбулось жодної зміни у порівнянні з попередньою грою проти Шотландії. Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим вирішили зберегти тих самих футболістів, щоб не відлякати фарт від команди.

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Якщо порівнювати стартовий склад із тим, який почав із перших секунд матч проти Шотландії, то не відбулось жодної ротації.

Стартовий склад збірної України

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Запасні: Різник, Пятов, Соболь, Бондар, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Піхальонок, Качараба, Зубков