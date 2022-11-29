Без сюрпризів не обійшлося: хто переміг в першій біатлонній гонці сезону і як виступили українці

Кубок світу з біатлонну офіційно стартував. Перший етап приймав фінський Контіолахті, і першими змагатися вийшли чоловіки в індивідуальній гонці.

Україну в індивідуальній гонці мали представити п'ятеро біатлоністів. Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Прима. Але останній на старті так і не вийшов.

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Правда і цій четвірці українців поборотися за медалі не вдалося. Найкращим з українців став Антон Дудченко. Маючи три промахи на чотирьох вогневих рубежах, він програв лідеру гонки понад чотири хвилини. І у підсумку посів 30-е місце.

Одразу за ним розмістився і Богдан Цимбал, хоча він допустив лише два промахи. Але програв у бігу.

Ще одним українським біатлоністом в заліковій зоні став Тарас Лесюк – 40-е місце, попри два промахи. А для спортсмена – лише вдруге в кар'єрі потрапляння в очки Кубка світу.

А от Денис Насико фінішував поза топ-60. Він показав лише 64-й результат.

Хто переміг в першій гонці сезону

Головним претендентом на перемогу до останньої стрільби вважався норвежець Штурла Леґрейд. Він чисто відстрілявся на попередніх вогневих рубежах. І перші три мішені на останній стрільбі теж закрив. Але після цього двічі промахнувся та упустив можливість здобути перемогу. Він навіть втратив місце на подіумі, фінішувавши у підсумку аж шостим

А от єдиний промах за всю гонку не завадив шведу Мартіну Понсілуома здобути перемогу, яка стала для нього першою в індивідуальних гонках.

Ще два місця на подіумі посіли біатлоністи, які закрили усі мішені під час стрільби. Срібло виграв швейцарець Гартвег, який до цього максимум фінішував на 17-у місці. А бронза дісталася німцю Давіду Цобелю, який на фініші обійшов свого співвітчизника Романа Реса на півтори секунди.

Результат індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Котіолахті

1. Мартін Понсілуома (0+1+0+0) 49:36.5

2. Ніклас Гартвеґ (0+0+0+0) +37.2

3. Давид Цобель (0+0+0+0) +59.3

...

30. Антон Дудченко (1+0+1+1) +4:17:8

31. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +4:31.5

40. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +5:02.2

64. Денис Насико (0+2+0+1) +6:53.4

У середу, 30 листопада, на етапі Кубка світу з біатлону буде теж лише одна гонка – "індивідуалка" в жінок.