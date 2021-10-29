І без Світоліної: українські тенісистки встановили національний рекорд у WTA

Відразу чотири українські тенісистки пробились у чвертьфінал турнірів WTA. Такий результат дозволив їм встановити національний рекорд.

Ще такого успішного старту не було

Відразу чотири тенісистки продовжують свій шлях на турнірах WTA 250. Три українки зіграють у чвертьфіналі у Клуж-Напоці (Румунія). Чвертьфіналістками стали Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

До теми Костюк на характері переграла Бартель: це третя українка, яка вийшла в 1/4 фіналу у Румунії

Даяна Ястремська буде боротись за вихід у півфінал турніру в Courmayeur Ladies Open в Італії.

До цього на трьох турнірах лише по дві українки виходили в 1/4 фіналу. Спершу це було на змаганнях в Абу-Дабі. Там до цієї стадії пробились перша ракетка України Еліна Світоліна та талановита тенісистка Марта Костюк.

Другий турнір, де у чвертьфінал вийшли дві українки, був у Будапешті – Ангеліна Калініна та Катерина Козлова. Третій такий успішний старт для українок був у Чикаго, там у чвертьфінал вийшли все ті ж Марта Костюк та Еліна Світоліна.

З ким зіграють українки у чвертьфіналі?

На Калініну чекає одна з найскладніших суперниць – естонка Анетт Контавейт, яка посідає 14 місце у рейтингу WTA.

Цуренко у чвертьфіналі турніру у Румунії зіграє проти шведки Ребекки Петерсон. Також непростий матч чекатиме на Костюк. Марта вийде на корт проти представниці Великої Британії Емми Радукану. Саме з цієї суперницею хотіла зустрітись Костюк. Про це вона зазначала після матчу 1/8 фіналу.

Єдина з українок в Італії Даяна Ястремська буде боротись за путівку у півфінал із італійкою Ясміне Паоліні.

Усі чвертьфінали за участь українських тенісисток відбудуться 29 жовтня.