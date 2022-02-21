Без Шевченка немає діла: Дженоа продовжила безвиграшну серію до 23 матчів

У неділю, 21 лютого, відбулися матчі 26-го туру чемпіонату Італії з футболу. Дженоа, яке тренував Андрій Шевченко, продовжила безвиграшну серію у чемпіонаті до 23 матчів поспіль.

Венеція – Дженоа 1:1

Голи: Анрі, 13 – Екубан, 29

До слова Роналду не забив у порожні ворота з одного метру: відео епічного промаху

Господарі забили вже на початку зустрічі: після навісу з кутового на ближню стійку м'яч прилетів на голову Чеккароні, той скинув його далі і Анрі вгатив сферу у сітку. В середині тайму генуезці відігрались – Екубан увірвався у штрафний майданчик і прошив Серхіо Ромеро, повідомляє 24 канал.

Бадель за мить до свистка на перерву міг виводити "грифонів" вперед, але з його ударом у лівий кут воріт впорався кіпер.

Наприкінці матчу свій шанс змарнувала Венеція – Араму замикав поперечну передачу, але м'яч після його удару просвистів повз стійку. Як наслідок, бойова нічия, яка залишила обидві команди в низині турнірної таблиці Серії А.

Результати Дженоа без Шевченка

Через місяць з моменту звільнення Андрія Шевченка, його наступник Александер Блессін може похвалитися лише нічийними результатами: чотири очки в чотирьох матчах, при цьому не обігравши нікого з прямих конкурентів у боротьбі за виживання.

Також Дженоа програла 0:6 Фіорентині у першому після звільнення Шевченка матчі. Але тоді на тренерській лаві був виконувач обов'язків наставника команди Абдулай Конко.

Венеція – Дженоа відеоогляд