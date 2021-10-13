Без шансів: Прометей зазнав другої поспіль поразки в Лізі чемпіонів
Український Прометей зазнав поразки у своєму другому матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Команда поступилася в Києві Людвігсбургу (64:86).
Прометей – Людвігсбург 64:86 (17:20, 16:21 18:27, 13:28)
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З першої ж чверті Прометей дозволяв суперникам виконувати багато вільних триочкових кидків, за рахунок яких гості методично відривалися по рахунку.
Самий показовий статистичний факт – кінця третьої чверті, відсоток точних кидків з-за дуги у Людвігсбурга становив понад 50%, а на піку цей показник взагалі сягнув 60%.
Прометей ж повністю провалили гру в атаці, особливо в другій половині. Ймовірно, найгірший матч за чемпіонів України провів зірковий новачок цього міжсезоння Харрісон, який набрав всього 7 очок. Найрезультативнішим гравцем Прометея став Кеннеді, який записав до свого активу 18 балів.
- Як підсумок – поразка, яка стало другою поспіль для підопічних Ронена Гінзбурга. Ось тільки якщо з Тенеріфе Прометей до останніх секунд матчу мав шанси на перемогу, то в цій зустрічі безнадія відчувалася починаючи з середини третьої чверті.