Без шансів: Прометей зазнав другої поспіль поразки в Лізі чемпіонів

Український Прометей зазнав поразки у своєму другому матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Команда поступилася в Києві Людвігсбургу (64:86).

Прометей – Людвігсбург 64:86 (17:20, 16:21 18:27, 13:28)

Дивіться також Київ-Баскет здобув вольову перемогу в 1 очко на старті Кубка Європи ФІБА

З першої ж чверті Прометей дозволяв суперникам виконувати багато вільних триочкових кидків, за рахунок яких гості методично відривалися по рахунку.

Самий показовий статистичний факт – кінця третьої чверті, відсоток точних кидків з-за дуги у Людвігсбурга становив понад 50%, а на піку цей показник взагалі сягнув 60%.

Прометей ж повністю провалили гру в атаці, особливо в другій половині. Ймовірно, найгірший матч за чемпіонів України провів зірковий новачок цього міжсезоння Харрісон, який набрав всього 7 очок. Найрезультативнішим гравцем Прометея став Кеннеді, який записав до свого активу 18 балів.