Без нападників, але з гравцями з росії: збірна Вірменії здивувала заявкою на матч проти України
16 вересня 2022 , 12:56Читать новость на русском
Джерело:Федерація футболу Вірменії
Збірна Вірменія оголосила список гравців, які готуватимуться до матчів Ліги націй. Загалом у списку 25 футболістів.
Збірна Вірменії у вересні проведе два матчі в рамках Ліги націй. 24 вересня команда прийме в Єревані збірну України. А 27 вересня – зіграє на виїзді проти збірної Ірландії.
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Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос вирішив викликати на ці два матчі 25 футболістів. Однак в переліку немає жодного номінального нападника. Відтак на цій позиції доведеться зіграти комусь із півзахисників.
Водночас у заявці є одразу двоє гравців, що виступають у чемпіонаті росії – Хорен Байрамян з ростова та Едуард Сперцян з краснодара.
Список гравців збірної Вірменії
- Воротарі: Давит Юрченко, Станіслав Бучнєв (обоє – Пюнік), Арсен Бегларян (Урарту)
- Захисники: Вараздат Ароян, Ованес Амбарцумян (обоє – Анортосіс, Кіпр), Андре Чалішир (Сількеборг, Данія), Жорді Арарат (Індепендьєнте Медельїн, Колумбія), Тарон Восканян (Алашкерт), Грайр Мкоян (Арарат), Жирайр Маргарян (Урарту), Акоп Акопян, Степа Мкртчян (обоє – Арарат-Вірменія)
- Півзахисники/Нападники: Хорен Байрамян (ростов, росія), Едуард Сперцян (краснодар, росія), Едгар Бабаян (Рандерс, Данія), Тигран Барсегян (Слован, Словаччина), Ваан Бічахчян (Погонь, Польща), Лукас Селараян (Коламбус Крю, США), Жирайр Шагоян (ЦСКА Софія, Болгарія), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (обоє – Пюнік), Артак Григорян (Алашкерт), Карен Мурадян (Арарат-Вірменія), Сергій Мкртчян (Урарту), Сероб Галстян (Арарат).