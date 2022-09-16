Без нападників, але з гравцями з росії: збірна Вірменії здивувала заявкою на матч проти України

Збірна Вірменія оголосила список гравців, які готуватимуться до матчів Ліги націй. Загалом у списку 25 футболістів.

Збірна Вірменії у вересні проведе два матчі в рамках Ліги націй. 24 вересня команда прийме в Єревані збірну України. А 27 вересня – зіграє на виїзді проти збірної Ірландії.

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Головний тренер збірної Вірменії Хоакін Капаррос вирішив викликати на ці два матчі 25 футболістів. Однак в переліку немає жодного номінального нападника. Відтак на цій позиції доведеться зіграти комусь із півзахисників.

Водночас у заявці є одразу двоє гравців, що виступають у чемпіонаті росії – Хорен Байрамян з ростова та Едуард Сперцян з краснодара.

Список гравців збірної Вірменії