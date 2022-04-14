Без легіонерів: Петраков розповів, коли збірна України розпочне підготовку до Шотландії

Попри війну збірна України готова розпочати підготовку до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Олександр Петраков розповів про план синьо-жовтої команди.

Павелко про плани збірної України

28 квітня збірна України збереться, щоб розпочати підготовку до важливого поєдинку у боротьбі за путівку у Катар, де відбудеться чемпіонат світу-2022. Для цього українцям потрібно здобути дві перемоги у плей-офф відбору.

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Однак національна команда зустрінеться не у повному складі. Петраков не зможе розраховувати на легіонерів. Наставник сподівається, що з цим питанням Україні допоможе президент УЄФА Олександр Чеферін.

Петраков розповів, що збір відбудеться у Європі, але не став уточнювати місце. Олександр Васильович відзначив ігрову практику футболістів Шахтаря та Динамо, які розпочали турне з благодійною метою для України.

Ми плануємо зібратися 28 квітня. А як воно буде – не загадуватимемо. Я планую зібратись 28 квітня без легіонерів. Можливо, президент УЄФА нам у цьому допоможе. Олександр Чеферін цим займається, хоче нам допомогти. Андрій Павелко також робить усе, що від нього залежить. Ми плануємо 28 квітня виїхати до Європи,

– сказав головний тренер "синьо-жовтих".

Нагадаємо, якщо Україні пройде, то у фіналі відбору на неї чекатиме зустріч з Уельсом, який вибив із боротьби Австрію (2:1).

За словами президента УАФ Андрія Павелка, серед спаринг-партнерів розглядають чемпіона Європи – Італію.