Бетіс вийде на поле у спеціальних футболках із закликом зупинити війну в Україні

Увесь футбольний світ став на сторону України у війні з Росією. Іспанський Бетіс організував спеціальну форму для передматчевих розминок.

Підтримка з Іспанії

9 березня іспанський Бетіс зіграє вдома проти Айнтрахта у Лізі Європи. Поєдинок буде першим між цими клубами на стадії 1/8 фіналу турніру.

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Іспанський клуб вирішив підтримати Україну перед поєдинком. Футболісти вийдуть на передматчеву розминку у спеціальних синьо-жовтих футболках.

На футболках буде напис: "Стоп війні", який закликає припинити війну в Україні, яку розпочала Росія.

Поєдинок Бетіс – Айнтрахт розпочнеться о 19:45.

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