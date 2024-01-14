У ніч із 13 на 14 січня у Квебеку пройшов вечір боксу. У титульному бою Артур Бетербієв захищав пояси чемпіона світу за версіями WBC, WBO та IBF у напівважкій вазі.

Росіянин, який через повномасштабну війну змінив спортивне громадянство з російського на канадське, здобув перемогу технічним нокаутом. Він виглядав краще за суперника, а в сьомому раунді двічі відправив Каллума Сміта в нокдаун, після чого кут британця відмовився від продовження поєдинку, пише 24 Канал.

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Колишніх росіян не буває

Здобувши 20-ту перемогу в кар'єрі Бетербієв дав короткий коментар у ринзі стосовно бою. Він відповідав на стандартні запитання, після чого звернувся до своїх уболівальників і вкотре продемонстрував, чому спорт не поза політикою.

Росіянин знову зруйнував легенду свого промоутера про те, що він став частиною канадської культури та змінив паспорт не через обмеження для боксерів із країни-терористки, а за власним бажанням. Спортсмена попросили передати 1 меседж для фанатів і він не знайшов нічого кращого, ніж сказати наступне:

Нохчійчоь (Чечня – 24 Канал) – сила, Ахмат – сила, Рамзан – чемпіон.

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Таким чином, росіянин під прикриттям канадського громадянства вчергове продемонстрував, що ніякої нейтральності в "запорєбрікових" спортсменів немає, тож Томасу Баху та французькій владі треба добре подумати, чи хочуть вони бачити таку ганьбу на Олімпіаді в Парижі, адже на головному спортивному святі року таких проявів любові до "руського міра" та його очільників-терористів може бути в рази більше.