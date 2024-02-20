Європейський гранд розірвав контракт із футболістом через акаунт у застосунку для знайомств

У понеділок, 19 лютого, турецький Бешикташ припинив співпрацю з 21-річним нападником Емірханом Делібашем. Рішення було прийнято за взаємною згодою сторін.

Офіційну причину розірвання контракту сторони не озвучили. Проте за інформацією Daily Mail, це могло статися через акаунт футболіста в застосунку для знайомств.

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Скандальне припинення співпраці

На ньому з'явилася анкета Емірхана Делібаша з ім'ям футболіста та фотографією, а також віком 24 роки, хоча офіційна дата народження гравця – 1 січня 2003 рік. Профіль був верифікований, тому, з великою ймовірністю, він не є фейком.

На сторінці є фото нападника в тренувальній формі Бешикташа, надана інформація про акаунт в інстаграмі та зазначено, що футболіст шукає "щось повсякденне".



Емірхан Делібаш / Скриншот з застосунку для знайомств

Цим фактом обурилися фанати "чорних орлів", які почали чинити тиск на керівництво через факт самої анкети, а також неправдивий вік гравця, що могло свідчити про підроблені документи. На тлі невдоволення вболівальників клуб заявив про те, що розірвав контракт з футболістом.

Гравець при цьому стверджує, що він не має до акаунту жодного відношення:

Я відкидаю наклепи, зроблені фейковими акаунтами, і хотів би заявити, що моя вірність моїй команді не підлягає сумніву. Бешикташ – це відповідальність для мене, ваша любов і підтримка завжди були моєю найбільшою мотивацією.

Зазначимо, що нападник є вихованцем клубної академії Бешикташа, за який забивав чимало голів на юнацькому рівні. За дорослу команду Емірхан Делібаш провів лише 2 матчі, результативними діями не відзначався.

. Наразі Бешикташ посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Свій наступний матч "чорні орли" проведуть 25 лютого о 18:00 на виїзді проти головного аутсайдера ліги Істанбулспор АС.