Ганебна гра Динамо: кияни вилетіли з єврокубків і вперше за 18 років не зіграють в групі

Команда Мірчі Луческу вдруге програла Бешикташу та залишилась без євроосені. "Біло-сині" завдали лише одного удару по воротах у грі, де треба було перемагати.

Бешикташ – Динамо 1:0

Гол: Абубакар, 52.

Динамо завершило виступи у єврокубковому сезоні 2023-2024. Команда Мірчі Луческу стартувала в Лізі конференцій, де змогла з проблемами пройти грецький Аріс, пише 24 канал.

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У битві за груповий раунд кияни змагались із Бешикташем. У першій грі, яка була номінально домашньою, Динамо показало якісну гру, але у підсумку поступилось (2:3).

До матчу в Туреччині кияни підійшли з певними кадровими проблемами. Через травму участь у зустрічі не зміг взяти Андрій Ярмоленко, тому на його місці вийшов Олександр Караваєв.

Ця гра очікувано складніше далась Динамо, яке мало тільки вигравати. За всю гру "біло-сині" спромоглись лише раз пробити у ствір воріт Гюнока.

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Бешикташ же мав чимало моментів, Бущан п'ять разів робив сейв. Втім на початку другого тайму турки таки вийшли вперед. Прекрасну майстерність показав нападник "орлів" Абубакар, який накрутив двох опонентів і пробив у дальній кут.

Турки обмежились лише одним голом, тоді як Динамо не мало шансів навіть відновити паритет. Таким чином, кияни завершують свій євросезон вже у серпні. Вперше з 2005 року "біло-сині" не зіграють у груповому раунді будь-якого єврокубка.

ВІдео голу Абубакара: