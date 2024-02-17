Арсенал набрав обертів: "каноніри" без Зінченка забили 5 м'ячів Бернлі – відео розгрому

У суботу, 17 лютого, відбувся матч 25-го туру чемпіонату АПЛ між між командами Бернлі та Арсенал. Команда Артети на класі перемогла одного з аутсайдерів чемпіонату.

Бернлі – Арсенал 0:5

Голи: Едегор, 4, Сака, 41 (пен), 47, Троссард, 66, Гаверц, 78.

Другий матч поспіль поза заявкою Арсеналу залишився Олександр Зінченко. Українець досі не може оговтатися від травми литкового м'яза, повідомляє 24 Канал.

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Показове побиття Бернлі

Втім, відсутність одного з лідерів не позначилася на грі команди. Підопічні Артети не відчували особливих проблем з аутсайдером.

Вже в першому таймі у ворота "бордових" залетіло два м'ячі. Розпочав розгром Мартін Едегор, який на 4-й хвилині зустрічі завдав невідпорного удару.

Перед походом до роздягальні Сака реалізував пенальті та подвоїв перевагу "канонірів".

Після перерви голепад продовжився. На 47-й хвилині матчу Букайо Сака оформив дубль. А завершили приниження Бернлі Троссард та Гаверц. Особливо красивим був гол бельгійця. Форвард завдав неймовірного удару з-за меж штрафного майданчика, поціливши у лівий кут воріт.

У підсумку суддя матчу зафіксував перемогу Арсеналу з рахунком 5:0.

В турнірній таблиці команда Артети продовжує переслідувати Ліверпуль в чемпіонській гонці. Наразі відрив підопічних Клоппа становить два бали.

Бернлі залишається на дні таблиці АПЛ. У "бордових" 13 очок у 25 матчах і 19-та сходинка.

Відеоогляд матчу Бернлі – Арсенал