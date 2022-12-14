"Відправлю автобус повний повій": друг Путіна винайшов мотивацію для своїх футболістів

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вміє епатувати публіку. Власник футбольного клубу Монца вирішив оригінальним способом заохотити своїх гравців до перемог над грандами Серії А.

Колишній власник італійського Мілану та прихильник кривавого диктатора Путіна Сільвіо Берлусконі виступив з черговою скандальною заявою. 86-річний президент Монци вирішив урізноманітнити життя футболістів своєї команди.

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Виступаючи на різдвяній вечірці перед гравцями і тренерським штабом Монци, Берлусконі пообіцяв незвичну винагороду за перемоги над Міланом і Ювентусом.

"Я мотивую гравців. Тепер у вас є матчі проти Ювентуса, Мілана тощо.

Якщо ви виграєте в однієї з цих великих команд, я відправлю в роздягальню автобус, повний повій", – заявив Берлусконі.

Відзначимо, що сезон 2022/23 Монца вперше за 110-річну історію клубу розпочала в Серії А. Після 15-ти зіграних матчів команда займає 14 місце в турнірній таблиці. У 7-му турі Монца в домашньому матчі перемогла Ювентус з рахунком 1:0.

Щодо самого Берлусконі, то політик давно відомий своєю дружбою з президентом РФ Владіміром Путіним і проросійськими поглядами.

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