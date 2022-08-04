Берінчик готується до наступного поєдинку: потужне відео з тренувань боксера

З перших днів повномасштабної російсько-української війни Денис Берінчик активно допомагає рідній країні. Боксер змінив ринг на військову службу.

Повернення боксера до тренувань

Боксер розпочав активні тренування. Вже цього жовтня він вийде на ринг проти Івана Менді.

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В інстаграм-сторінці промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine опублікували відео з тренувань Берінчика.

Відео тренувань боксера

Зазначимо, що Денис змінив боксерський ринг на захист рідної країни після 24 лютого. Боксер вступив до територіальної оборони Києва.

Берінчик допомагав місцевим розбирати завали у Тростянці на Сумщині. Також боксер перебував у Харкові.

Раніше Олександр Красюк розповідав про життя Берінчика після початку повномасштабної війни в Україні. Він запевнив, що боксер займається волонтерською діяльністю.

Що відомо про наступний бій Берінчика

У жовтні українець вийде на ринг проти француза із сенегальським походженням Івана Менді. Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк вже їздив у Парижі, де мав зустріч із його командою та уклав угоду про поєдинок.

Востаннє Берінчик виходив на ринг ще у грудні 2021 року. Тоді він переміг росіянина Ісу Чанієва.