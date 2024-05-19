Берінчик здолав Наваррете та завоював титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі

Вранці 19 травня (в Україні) відбувся ще один бій для українських прихильників боксу, у якому Денис Берінчик побився із Емануелем Наваррете. Поєдинок відбувся в американському Сан-Дієго.

Боксерське шоу відбулось на "Pechanga Arena", а на кону головного бою стояв титул чемпіона світу за версією WBO. Це був вже другий бій для прихильників боксу в Україні за останню добу, пише 24 Канал.

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Другий великий бій для України

Лише вночі 19-го травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Тому Денису Берінчику хотілось продовжити переможну серію для своєї рідної країни.

Денис вийшов на ринг у камуфляжному костюмі та із шаблею у руках під "Козацький марш".

Відео виходу Берінчика

У перших двох раундах боксери займались розвідкою одне одного. Ніхто особливо не поспішав кидатись в атаку. Активнішим у своїх діях був Берінчик.

У третьому раунді Наваррете декілька разів сильно промахувався повз Дениса, який зайняв центр рингу.

Наступний раунд вже був значно активнішим та веселішим. Боксери обмінялись потужними комбінаціями по тулубу та голові. Доволі рівний старт поєдинку був від обох бійців.

У середині п'ятого раунду і Берінчик, і Наваррете викинули декілька влучних двійок. Боксери не жаліли одне одного. Дуже швидко поєдинок дістався свого екватора. Бійці продовжували вести рівний бій та більше сходитись у клінчі.

Рівний бій у Сан-Дієго

Берінчик націлено пробивав у груди, аби збити дихання суперника. Денис класно рухався рингом, нівелюючи довжину рук суперника. Українець частенько використовував двійку, яка проходила у Наваррете.

У 9-му раунді боксери кинулись в атаки. Як тільки Берінчик намагався викинути декілька комбінацій, Наваррете зустрічав українця у клінчі. Суддя двічі втручався у поєдинок.

Справжній чемпіонський раунд 10-ть видали боксери, який залишився за українським боксером. Після чого раунду було видно, як складно почав дихати Наваррете. Натомість Берінчик виглядав свіжішим в останніх раундах поєдинку.

В 11-му раунді Берінчик побував на настилі рингу. Однак про жоден нокдаун мова тут не йшла. Денис просто перечепився за ногу та впав. Після чого бій продовжився. Денис та Емануель почали боксувати на зустрічних. Дуже напруженим був передостанній раунд. Суддя все частіше втручався у хід бою.

Наваррете намагався зловити Дениса аперкотом, але українець класно ухилявся від ударів суперника. Чим менше часу залишалось до кінця бою, тим ставала більшою напруга.

Боксери провели увесь 12-раундовий бій, переможця якого визначали суддівські записки – 115:113, 112:116, 116:112.

Денис Берінчик – чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі. Друга велика українська перемога за декілька годин!!!