Берінчик мав битися проти 3-го номера рейтингу IBF Лемоса: бій зірвався

Денис Берінчик у наступному поєдинку зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим. Спершу суперником непереможного українця мав стати Густаво Лемос з Аргентини.

Чому зірвався бій Берінчик – Лемос

Перед оголошенням бою Берінчик – Чанієв ми зустрілися з промоутером Олександром Красюком. Тоді про наступного суперника Берінчика ще не було відомо. Красюк заявив, що Чанієв стане суперником Дениса, але розповів, що в них зірвався бій з Густаво Лемосом.

Варте уваги Берінчик офіційно проведе бій проти росіянина Чанієва

Ми мали битися з аргентинцем Густаво Лемосом – третій номер рейтингу IBF. Промоутер Лемоса нас уже завірив, ми очікували контракт… Промоутер нам говорить, що все в порядку, запускайте, ми все погодили. Є готовий постер з Лемосом, говорять: "У нас немає складнощів",

– розповів Красюк.

Проте промоутер Берінчика не поспішав оголошувати бій та очікував, коли контракт офіційно буде підписаний.

За словами Красюка, на бій Берінчик – Лемос буга готова афіша та затверджений зі спонсорами та партнерами прес-реліз.

"Але контракт не приходив. Я сказав: "У четвер дедлайн. Якщо немає підписаного контракту – ми йдемо до іншого суперника". І вони такі: "У нас тут просто зараз є ще одна пропозиція…" Лемос дійсно досить високо стоїть у рейтингу… "Може ми десь будемо битися там…" У підсумку вони нічого не вирішують і кажуть провести разом наступний бій. Я сказав: "Справа ваша", – розповів Красюк.

Густаво Лемос – 25-річний аргентинський боксер. На професійному ринзі він провів 27 боїв і всі вмграв.

У рейтингу IBF Лемос посідає високе третє місце. Натомість у рейтингу WBO він на 13-й сходинці.