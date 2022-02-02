Берінчик хоче "перехопити" бій проти ймовірного суперника Камбососа

Денис Берінчик після перемоги в бою проти Іси Чанієва може повернутися у ринг навесні 2022 року. Промоутер українця Олександр Красюк назвав ймовірного суперника Берінчика.

Лемос – основний варіант для Берінчика

Промоутер заявив, що Берінчик проведе захист титулу WBO International. Непереможний українець вже шість разів захистив своє звання.

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Красюк зазначив, що хоче організувати для Берінчика бій проти боксера з високим рейтингом. За його словами, Денис може зустрітися з аргентинцем Густаво Лемосом.

. Берінчик та Лемос могли зустрітися у 2021 році. Красюк раніше підтвердив переговори з представниками аргентинця , проте бій так і не відбувся.

Красюк розповів, що поки не отримував остаточної відповіді від команди Лемоса щодо зустрічі з Берінчиком.

Це може бути Густаво Лемос. Так, минулого разу цей поєдинок не склався, тому зараз ми пробуємо, знову ж таки, докласти зусиль, щоб мотивувати Лемоса приїхати в Україну. Насправді поки ми не отримали від нього остаточної відповіді, ми розглядаємо його як основний варіант,

– заявив Красюк.

У Лемоса є інший суперник