Бензема оформив хет-трик за 7 хвилин і допоміг Реалу знищити клуб Роналдо: відеоогляд матчу

Французький нападник влаштував феєрію у битві з аутсайдером чемпіонату Іспанії. Також результативною дією відзначився навіть Еден Азар.

Реал – Вальядолід 6:0

Голи: Родріго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсіо, 73, Лукас Васкес, 90+1.

Цього вікенду в Іспанії проходять поєдинки 27 туру Ла Ліги. На неділю був винесений поєдинок за участю чинного чемпіона Реала, який приймав Вальядолід, пише 24 канал.

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Підопічні Карло Анчелотті не мали проблем з командою, якою володіє колиешня зірка Реалу Роналдо. Ще до перерви мадридці забили чотири голи, а героєм став Карім Бензема.

Чинний володар Золотого м'яча оформив хет-трик. Для цього французу вистачило всього сім хвилин! У перших двох випадках Каріму асистував Вінісіус, який спочатку виконав подачу, а пізніше вивів Бензема на ударну позицію.

Але найяскравішим став третій гол форварда. Після навісу від Родріго Карім зумів пробити через себе і записати на свій рахунок хет-трик. Сам же ж Родріго також відзначився голом, ще перед феєричним періодом Бензема.

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Після перерви Реал забив ще двічі завдяки Асенсіо та Лукасу Васкесу. Останньому асистував Еден Азар, який виконав першу результативну дію в Ла Лізі за рік.

Три голи дозволили Бензема вийти на друге місце у гонці бомбардирів. Француз забив 14 голів, на три менше, ніж форвард Барселони Роберт Левандовський. У свою чергу сам Реал закріпився на другому місці, відірвавшись від Атлетіко на 8 очок.

Відеоогляд матчу Реал – Вальядолід: