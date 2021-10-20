Бензема не з'явився на суд у справі про шантаж: Вальбуена заявив, що піде до кінця

Нападник збірної Франції та Реала Карім Бензема може загриміти за ґрати. У Франції триває суд у справі про шантаж колишнього гравця збірної Франції Матьє Вальбуена.

Справа Бензема триває 6 років

Нападника Реала звинувачують у тому, що він був посередником між злочинцями та Вальбуена, коли того шантажували. Наприкінці 2015 року злочинці погрожували Вальбуена опублікувати відео інтимного характеру.

До теми Бензема відразу після матчу з Шахтарем очікує суд: футболісту Реала загрожує 5 років тюрми

Судові слухання розпочалися у Версалі 20 жовтня і триватимуть до 24-го числа. Бензема не прибув на суд через те, що перебуває у складі Реала.

У неділю, 24 жовтня, команда Каріма зіграє проти Барселони у чемпіонаті Іспанії. У вівторок, 19 жовтня, Реал зустрічався з Шахтарем у рамках Ліги чемпіонів.

Матьє Вальбуена, який зараз виступає у Греції за Олімпіакос, прибув на суд. Футболіст заявив, що добиватиметься справедливості до кінця.

Це справа триває 6 років. Майже всі (обвинувачені, – Спорт 24) тут, тільки Карім не з'явився. Прикро, але що поробиш. Ми підемо до кінця. Ми чекали 6 років. Ми пробудемо тут стільки, скільки буде потрібно, щоб викинути це з голови,

– сказав Матьє.