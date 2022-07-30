Вербич покинув Динамо заради грецького Панатінаїкоса

Після старту у Лізі чемпіонів київське Динамо втратило одного з двох легіонерів. Команду покинув словенець Беньямін Вербич.

Мінус ще один легіонер

29 липня Панатінаїкос офіційно оголосив про підписання колишнього динамівця. Грецький клуб уклав контракт із Беньяміном Вербичем до кінця червня 2025 року.

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Словенець скористався новим правилом ФІФА та покинув достроково покинув Динамо.

У новому сезоні Вербич встиг провести у біло-синій футболці два матчі. Обидва були зіграні у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Беньямін допоміг киянами пройти у третє коло турніру. Якщо у першому матчі Динамо розписало мирову 0:0 з турками, то вже на виїзді здобуло вольову перемогу – 1:2.

Динамо у своїх соцмережах подякувало футболісту за роботу та побажало удачі у новій команді.

Дебютувати у складі нового клубу словенський футболіст може вже 4 серпня. У цей день Панатінаїкос зіграє на виїзді у третьому колі Ліги конференцій проти Славії.

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