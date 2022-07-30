Вербич покинув Динамо заради грецького Панатінаїкоса
Джерело:сайт Панатінаїкоса
Після старту у Лізі чемпіонів київське Динамо втратило одного з двох легіонерів. Команду покинув словенець Беньямін Вербич.
Мінус ще один легіонер
29 липня Панатінаїкос офіційно оголосив про підписання колишнього динамівця. Грецький клуб уклав контракт із Беньяміном Вербичем до кінця червня 2025 року.
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Словенець скористався новим правилом ФІФА та покинув достроково покинув Динамо.
У новому сезоні Вербич встиг провести у біло-синій футболці два матчі. Обидва були зіграні у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Беньямін допоміг киянами пройти у третє коло турніру. Якщо у першому матчі Динамо розписало мирову 0:0 з турками, то вже на виїзді здобуло вольову перемогу – 1:2.
Динамо у своїх соцмережах подякувало футболісту за роботу та побажало удачі у новій команді.
Дебютувати у складі нового клубу словенський футболіст може вже 4 серпня. У цей день Панатінаїкос зіграє на виїзді у третьому колі Ліги конференцій проти Славії.
Головне про виступи Вербича у Динамо
- Розпочав свої виступи у складі українського гранда у січні 2018 року, перейшовши із Копенгагена. Через повномасштабну війну був змушений на певний час покинув Динамо заради ігрової практики. Адже чемпіонат України був достроково закінчений. Після оренди у польській Легії повернувся до киян.
- За київський клуб провів 122 поєдинки, у яких забив 37 матчів.
- Разом із "біло-синіми" здобув 5 трофеїв. Одного разу став чемпіоном країни, та по двічі ставав володарем Кубка та Суперкубка України.