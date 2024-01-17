"Пам'ятай, чужинець, тут господар – українець": легіонер Полісся оригінально підтримав Україну

Житомирське Полісся розпочало підготовку до другої частини сезону-2023/2024. Клуб-дебютант УПЛ, який став справжнім відкриттям першості, проводить тренувальний процес в Іспанії.

У розташуванні команди до відновлення сезону УПЛ готується відкриття першості Бені Макуана. Легіонер із Конго вирішив оригінальним чином підтримати Україну та її народ.

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Легіонер підтримав український народ

21-річний лівий вінгер Полісся вийшов на тренування у спеціальній манішці із зображення українського козака та написом "Пам'ятай, чужинець, тут господар – українець".

Полісся поділилось світлиною Бені у цій манішці у своїх соцмережах.



Бені Макуана підтримав Україну / Фото Полісся

Українська кар'єра Бені Макуана

Футболіст збірної Конго виступає в УПЛ із липня 2023-го, коли перейшов із французького Монпельє.

Контракт Бені з дебютантом української першості розрахований до кінця червня 2026-го.

У футболці Полісся вінгер провів вже 19 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Макуана став одним із тих небагатьох легіонерів, хто не побоявся приїхати в український футбол, який триває в умовах повномасштабної війни проти Росії.

Нагадаємо, що Полісся закінчило першу частину сезону УПЛ на 3-му місці, набравши 32 бали у 17-ти турах. Житомиряни поступаються лідерам Кривбасу та Дніпру-1 лише 2 очками. Свій перший офіційний матч дебютанта УПЛ після зимової перерви проведе проти львівського Руха.

. Під час підготовки до весняної частини сезону у Полісся заплановані 5 спарингів, перший із яких відбудеться вже 19 січня.