Бенфіка зганьбилась у грі з Порту: Яремчук з тріском вилетів із Кубка Португалії

Бенфіка 23 грудня зіграла у Кубку Португалії проти Порту. Господарі з розгромом перемогли клуб Романа Яремчука та вибили суперника з турніру.

Гра в одні ворота

Роман Яремчук з перших хвилин залишився на лаві для запасних. Український нападник з'явився на футбольному полі по перерві, коли рахунок був вже 3:0 на користь Порту.

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Слід відзначити, що ще до сьомої хвилини на табло горіли цифри 2:0 – комфортна перевага суперника клубу українця. Увесь другий тайм Порту грав у меншості після вилучення Еванілсона.

Однак навіть у більшості та з Яремчуком на полі Бенфіка не змогла забити хоча б гол престижу. Вже у компенсований арбітром до матчу час Ніколас Отаменді отримав червону картку та залишив Бенфіку у меншості, зрівнявши склади команд.

У підсумку – 3:0 ганебна поразка "орлів" та виліт і з 1/8 фіналу Кубка Португалії.

У 2021 році на Бенфіку чекає ще один матч – знову проти Порту, але цього разу вже у чемпіонаті (30 грудня).

Клуб українського футболіста після 15 турів замикає трійку лідерів сезону.

Порту – Бенфіка: відеоогляд матчу