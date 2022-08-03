Бенфіка розгромила Мідтьюлланн в Лізі чемпіонів: Яремчук вийшов на заміну замість героя матчу

Бенфіка зіграла перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. "Орли" на власному полі розгромили данський Мідтьюлланн.

Бенфіка – Мідтьюлланн 4:1

Голи: Рамос, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Сісто, 78 (пен.)

Португальска Бенфіка зробила впевнений крок до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда на власному полі розгромила данський Мідтьюлланн. Про це повідомляє 24 канал.

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Перемогу "орлам" приніс хет-трик нападника Гонсалу Рамоса. Під час перших двох голів йому асистував колишній футболіст донецького Шахтаря Давід Нерес, який за "гірників" не зіграв жодного офіційного матчу.

Українець Роман Яремчук вийшов на поле аж на 79-й хвилині, коли вже був встановлений остаточний рахунок. Він замінив саме Рамоса.

Варто відзначити, що Яремчук змінив номер у Бенфіці. Тепер він виступає за команду з "9" на спині.

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