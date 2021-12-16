Бенфіка пробилась в 1/2 Кубка ліги, Яремчук попри проблеми з м'язами вийшов на заміну

Бенфіка 15 грудня приймала Спортінг із Ковільї. "Орли" стали півфіналістами Кубка португальської ліги.

Вийшов, але не забив

Роман Яремчук ризикував пропустити кубковий поєдинок через проблеми з м'язами. Українець таки потрапив у заявку на гру та навіть отримав 25 хвилин ігрового часу у другому таймі.

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Однак не відзначився результативними діями. Але і без цього Бенфіці вдалось здобути впевнену домашню перемогу над Спортінгом із Ковільї.

Вже на 28-й хвилині головний конкурент Яремчука у боротьбі за місце на вістрі атаки Сеферович відкрив рахунок у грі.

По перерві дубль Дарвіна довів рахунок до розгромного 3:0. Саме з таким рахунком Бенфіка переграла суперника та вийшла у півфінал Кубка португальської ліги.