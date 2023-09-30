Тренер Бенфіки оцінив першу "суху" гру Трубіна, який у мегастрибку не дозволив забити Порту

Португальське дербі між Бенфікою та Порту закінчилось на користь "орлів" 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Анхель Ді Марія, але не обійшлось і без надійної гри нашого Анатолія Трубіна.

Роджер Шмідт знову довірив місце у воротах українському голкіперу. Анатолія Трубін відіграв на нуль та ще й здійснив мегасейв.

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Шмідт: Для Трубіна було дуже важливо не пропустити у цьому матчі

Після поєдинку головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт оцінив дії українця у матчі проти Порту та назвав головне завдання Трубіна у дербі, яке минуло. Не обійшлось без похвали від коуча португальського гранда.

Пригадав наставник й той жахливий дебют Трубіна у Лізі чемпіонів за "орлів", де він привіз пенальті у свої ворота, а Бенфіка програла з рахунком 2:0.

Для Трубіна було дуже важливо не пропустити у цьому матчі. Він не мав багато роботи та проблем, але показав впевненість – був дуже зосередженим та дисциплінованим. Так, гра проти Зальцбурга не була ідеальною, тому зараз важливо, щоб він набрався впевненості. Ми не сумніваємося в його якостях,

– сказав тренер "орлів".

Як бачимо, що у Бенфіці Трубін володіє повною довірою тренерського штабу, який вірить в українського голкіпера, який лише 10 вересня 2023 року став "орлом". Контракт розраховний до кінця червня 2028-го.

Відзначимо, що Трубін вперше не пропустив після переходу у португальський клуб, за який провів вже 4 матчі (4 пропущені голи).

Бенфіка завдяки перемозі над принциповим суперником є лідером турнірної таблиці, випереджаючи на два бали Спортінг. Щоправда, лісабонський клуб ще не провів свого поєдинку 7-го туру Прімейра-ліги.