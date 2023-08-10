Українець поки поза медалями: Бенфіка на очах у Трубіна здобула Суперкубок Португалії

У боротьбі з Суперкубок Португалії зійшлись два місцеві гранди футболу Бенфіка та Порту. "Орли" були сильнішими та здобули вже свій дев'ятий такий трофей.

Перш частина фіналу минула без голів – 0:0. Перший м'яч у зустрічі був забитий на 61-й хвилині зусиллями Ді Марії. Ще сім хвилин знадобилось Бенфіці, би подвоїти свою перевагу на табло до 2:0, пише 24 Канал.

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Скоро не буде місця для трофеїв

Муса став автором другого голу у ворота Порту. Суперник відзначився лише вилученням на останній хвилині матчу, яке здобув центральний захисник Пепе.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Бенфіки 2:0.

"Орли" вдев'яте підіймають над головою Суперкубок країни.

Відео із церемонії нагородження Бенфіки

Поки що цей трофей над головою не може підійняти наш Анатолій Трубін, який вже перебуває у Лісабоні. Український голкіпер близький до того, аби змінити ворота Шахтаря та Бенфіки.

Раніше повідомлялось, що Шахтар заробить за трансфер Трубіна у Бенфіку 10 мільйонів євро плюс бонуси в розмірі ще одного мільйона. Також інсайдери говорили про 12 мільйонів(вже із бонусами). Також "орли" запропонували "гірникам" 40% від наступного продажу Анатолія.

Нагадаємо, що Трубін стане другим українським футболістом у складі "орлів" за останні роки. Свого часу у футболці лісабонського клубу виступав нападник Роман Яремчук, який так не зміг закріпитись у Португалії.

Вже 14 серпня Бенфіка стартує виїзним матчем у новому сезоні чемпіонату Португалії. Першим суперником "орлів" буде Боавішта.