Бенфіка може продати забивного нападника перед матчем з Динамо: він конкурент Яремчука

Португальска Бенфіка може втратити ще одного нападника під час літнього трансферного вікна. Клуб може продати Гонсалу Рамуша в один з англійських клубів.

Гонсалу Рамуш в цьому сезоні зіграв у тьох офіційних матчах за Бенфіку. І в цих іграх виходив на поле з перших хвилин. У першій же грі – матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Мідтьюлланна – він оформив хет-трик. А у двох наступних матчах відзначився результативними пасами в кожному.

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Відтак гравець привернув до себе увагу англійських клубів. За даними журналіста Ніколо Скіри, Вулверхемптон та Ньюкасл вже розпочали перемовини з Бенфікою щодо трансферу футболіста.

Портал Transfermarkt оцінює 21-річного нападника в 14 мільйонів євро. Однак навряд чи за таку суму керівництво Бенфіки погодиться відпускати гравця. Португальскі журналісти вказують на те, що мова йде про трансфер в 30 мільйонів євро.

Варто відзначити, що під час міжсезоння Рамуш забив гол у ворота Ньюкасла у товариському матчі. Щодо Вулверхемптона, то в цій команді АПЛ є чимала португальська діаспора. Там і головний тренер – португалець Бруну Лаже.

Рамуш ще в минулому сезоні чимало забивав за Бенфіку. За 29 матчів в чемпіонаті Португалії він забив сім разів. Ще одного разу він відзначився і в Лізі чемпіонів – у ворота Ліверпуля у чвертьфіналі на "Енфілд роуд".

Саме Рамуш став конкурентом для українця Романа Яремчука в цьому сезоні, коли клуб продав Дарвіна Нуньєза в Ліверпуль. У всіх трьох матчах в цьому сезоні Яремчук виходив на заміну замість Рамуша. Відтак якщо Бенфіка вирішить продати Рамуша, то українець позбудеться чергового конкурента за місце в стартовому складі.

Водночас Бенфіка є суперником Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. В матчах між командами визначатиметься, хто зіграє в груповому етапі турніру. Перший матч буде домашнім для Динамо та відбудеться у Лодзі (Польща) у середу, 17 серпня. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом (21:00 за місцевим). Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 23 серпня, на "Ештадіу ду Бенфіка". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом (20:00 за місцевим).