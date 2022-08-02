Поїздка до Бенфіки: Динамо отримало ймовірного суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Джерело:УЄФА
Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Там може виступити київське Динамо.
Динамо зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником киян є австрійський Штурм.
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Ще перед першим матчем Динамо – Штурм в УЄФА провели жеребкування раунду плей-офф. Відтак і визначився ймовірний суперник у переможця пари Динамо – Штурм.
Оскільки пара Динамо – Штурм під час жеребкування йшла "шляхом представників ліг" та була серед несіяних, то і суперниками в них були лише дві пари, які потрапили в число сіяних.
Під час жеребкування 2 серпня переможець пари Динамо – Штурм зустрінеться з переможцем пари Бенфіка – Мідтьюлланн.
Перший матч відбудеться 16 або 17 серпня, матч-відповідь – 23 або 24 серпня. Переможець цього протистояння зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Спочатку пройти Штурм
Для того, щоб потрапити у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, Динамо треба пройти австрійський Штурм. Перший матч, який буде номінально домашнім для Динамо, відбудеться 3 серпня в польському місті Лодзь.
Перед грою в букмекерській компанії Favbet оцінили шанси Динамо у матчі проти Штурму. Віддати перевагу одній з команд там не наважилися. Відтак ставки на прохід Динамо до наступного раунду приймають з коефіцієнтом 1,95. На прохід в наступний раунд Штурму виставили коефіцієнт 1,87.
Якщо переможець пари Динамо – Штурм вийде у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, то команда, яка програє, вилітає в груповий етап Ліги Європи.
Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів
- Карабах (Азербайджан) / Ференцварош" (Угорщина) – Шериф (Молдова) / Вікторія (Чехія)
- Буде-Глімт (Норвегія) / Жальгіріс (Литва) – Лудогорець (Болгарія) / Динамо (Хорватія)
- Маккабі (Хайфа, Ізраїль) / Аполлон (Кіпр) – Црвена Звезда (Сербія) / П'юнік (Вірменія)
- Копенгаген (Данія) – Трабзонспор (Туреччина)
- Динамо (Україна) / Штурм (Австрія) – Бенфіка (Португалія) / Мідтьюлланн (Данія)
- Юніон Сент-Жиллуаз (Бельгія) / Рейнджерс (Шотландія) – Монако (Франція) / ПСВ (Нідерланди)