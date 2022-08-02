Поїздка до Бенфіки: Динамо отримало ймовірного суперника в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Там може виступити київське Динамо.

Динамо зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником киян є австрійський Штурм.

Варте уваги Австрійська перепона: чи зуміє Динамо здолати Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів

Ще перед першим матчем Динамо – Штурм в УЄФА провели жеребкування раунду плей-офф. Відтак і визначився ймовірний суперник у переможця пари Динамо – Штурм.

Оскільки пара Динамо – Штурм під час жеребкування йшла "шляхом представників ліг" та була серед несіяних, то і суперниками в них були лише дві пари, які потрапили в число сіяних.

Під час жеребкування 2 серпня переможець пари Динамо – Штурм зустрінеться з переможцем пари Бенфіка – Мідтьюлланн.

Перший матч відбудеться 16 або 17 серпня, матч-відповідь – 23 або 24 серпня. Переможець цього протистояння зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Спочатку пройти Штурм

Для того, щоб потрапити у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, Динамо треба пройти австрійський Штурм. Перший матч, який буде номінально домашнім для Динамо, відбудеться 3 серпня в польському місті Лодзь.

Перед грою в букмекерській компанії Favbet оцінили шанси Динамо у матчі проти Штурму. Віддати перевагу одній з команд там не наважилися. Відтак ставки на прохід Динамо до наступного раунду приймають з коефіцієнтом 1,95. На прохід в наступний раунд Штурму виставили коефіцієнт 1,87.

Якщо переможець пари Динамо – Штурм вийде у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, то команда, яка програє, вилітає в груповий етап Ліги Європи.

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів