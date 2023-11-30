Суперкамбек у ворота Трубіна: Бенфіка розгубила перемогу із 3:0 над Інтером в ЛЧ – відеоогляд

У 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024 Бенфіка приймала Інтер. "Орлам" "кров із носа" потрібно було перемагали, до чого вони були близькі, але у другому таймі їх гра розвалилась.

Бенфіка – Інтер 3:3

Голи: Жоау Маріу, 5, 13, 34 – Арнаутович, 51, Фраттезі, 58, Санчес, 72

Вилучення: Антоніо Сілва, 84 (Бенфіка)

Бенфіка підійшла до цього матчу у статусі аутсайдера квартету "D", не набравши у чотирьох турах жодного балу. Анатолій Трубін вже традиційно вийшов у стартовому складі "орлів", пише 24 Канал.

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Господарі вийшли на поле дуже вмотивованими та вже до 15-ї хвилини забили два швидкі голи у ворота Аудеро. Дубль у ворота Інтера оформив Жоау Маріу.

Через 20 хвилин автор дубля забив свій третій м'яч та оформив хет-трик – 3:0.

Поміж цих голів "орлів" Трубун видав переможну дуель проти Арнаутовича, який опинився віч-на-віч із українським голкіпером.

Здавалось, що Бенфіка вже у першому таймі гарантувала собі перемогу та перші набрані бали у цьому розіграші групового раунду Ліги чемпіонів. Однак у другому таймі все перевернулось догори дриґом.

Вже на старті другої частини матчу Інтер відквитав один гол завдяки все тому ж Арнаутовичу, який цього разу переміг у дуелі з Трубіним.

Вже через сім хвилин "нерадзуррі" зменшили своє відставання до мінімуму. Фраттезі забив другий гол у ворота господарів – 3:2.

На екваторі другої 45-хвилинки Інтер заробив право на пенальті, яке реалізував Санчес та зрівняв цифри на табло 3:3. Мегакамбек здійснили гості з Італії.

До того всього ще й додалось вилучення у складі Бенфіки, яке на 84-й хвилині заробив Антоніо Сілва.

Бенфіка дуже дивним чином розгубила переможний рахунок у домашній грі з Інтером – 3:3.

"Орли" набрали свій перший бал та продовжують замикати групу "D". Клуб Трубіна ще має шанс на єврокубкову весну у Лізі Європи, але для цього потрібно в останньому матчі групового раунду ЛЧ з РБ Зальцбург лише перемога у два м'ячі або більше.

Інтер із 11 балами йде другим та разом із лідером квартету Реал Сосьєдад (теж 11 пунктів) попрямували у плей-оф Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Інтер