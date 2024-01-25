Бенфіка з Трубіним у серії пенальті сенсаційно вилетіла із Кубка ліги за крок до фіналу: відео

У середу, 24 січня, Бенфіка провела півфінальний матч Кубка португальської ліги проти Ешторіл-Прая. "Орли" із Анатолієм Трубіним не змогли пробитись до фіналу.

Анатолій Трубін вже традиційно вийшов у воротах Бенфіки та вже на 16-й хвилині пропустив у ближній кут. Ешторіл перши повів у рахунку, який тримався аж до другого тайму, повідомляє 24 Канал.

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Нещасливий кубковий день для українців

Лише на 58-й хвилині Бенфіка змогла зрівняти цифри на табло. Команду взявся рятувати її капітан Ніколас Отаменді. Рахунок став рівним 1:1.

В основний час зустрічі команди не змогли визначити фіналіста Кубка ліги. Тому на уболівальників чекала післяматчева серія пенальті.

Команди завдали по 6 ударів. На жаль, лише один із них зумів потягнув Трубін, хоча був близьким до ще одного сейву, але не дотягнувся до м'яча. Натомість Бенфіка двічі схибила з 11 метрів. Ешторіл сенсаційно обіграв "орлів" у серії 11-метрових та вийшов до фіналу Кубка португальської ліги – 4:5.

Трубін разом із Бенфікою зупиняється в 1/2 фіналу кубкового турніру.

24 січня став нещасливим днем для українських легіонерів у Європі. У цей день Жирона Артема Довбика та Віктора Циганкова програла на виїзді Мальорці 3:2 та вилетіла із Кубка Короля на стадії чвертьфіналу.

Цікаво! 22-річний український голкіпер пропустив свій 21-й м'яч у 25-ти зіграних поєдинках за Бенфіку. У 10-ти зустрічах зіграв на нуль.

Свій наступний матч Бенфіка проведе вже 29 січня на виїзді проти Ештрела Амадора у рамках Прімейра-Ліги.

У фіналі Кубка португальської ліги зійдуться Ешторіл та Брага, яка мінімально обіграла у півфіналі Спортінг 1:0. Вирішальна зустріч відбудеться 27 січня о 21:45 за Києвом.

Бенфіка – Ештуріл: відеоогляд матчу