Бенфіка – Динамо: стартові склади команд на матч-відповідь кваліфікації ЛЧ

У вівторок, 23 серпня, відбудеться матч-відповідь 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому зіграють португальська Бенфіка та київське Динамо. Поєдинок прийматиме стадіон "Да Луж", що у Лісабоні.

Попередній матч закінчився перемогою Бенфіки. "Орли" обіграли киян у Лодзі з рахунком 0:2. Динамівці видали два кардинально різні тайми, але навіть не забили гол престижу.

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Роман Яремчук залишився в запасі. Віктор Циганков та Денис Попов не зіграють через травми.

Стартові склади команд

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко, Шапаренко, Сидорчук, Караваєв, Буяльський, Шепелєв, Бєсєдін.

Запасні: Нещерет, Бойко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Царенко, Дубінчак, Антюх.

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш

Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо.