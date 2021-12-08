Яремчук забив гол у ворота Динамо в Лізі чемпіонів: відео

Роман Яремчук відкрив рахунок у матчі Бенфіка – Динамо в Лізі чемпіонів. Нападник відзначився у воротах київського клубу.

Гол Яремчука

Динамо мало шанс забити гол на 8-й хвилині зустрічі, але Циганков пробив вище перекладини, коли опинився перед порожніми воротами.

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Натомість Бенфіка одним зі своїх шансів скористалася сповна.

Жоау Маріу обіграв суперників на лівому фланзі, увійшов у штрафний, і майже від лінії поля скинув під удар Яремчуку. Нападник пробив в дотик, випередивши Миколенка та Сидорчука. М'яч з відскоком від газону пролетів над рукою Бущана.

Для Яремчука це дебютний гол в Лізі чемпіонів.

Відео голу Яремчука