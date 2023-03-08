Гірше не може бути: яку оцінку за гру отримав Яремчук, який з гуркітом вилетів із ЛЧ

Брюгге не вдалось пробитись в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Бенфіка декласувала бельгійців у матчі-відповіді, а Роман Яремчук спакував валізи додому.

Роман Яремчук несподівано з'явився зі старту у матчі проти Бенфіки. Для українського нападника Брюгге ця зустріч була особливою. Роман зіграв проти колишньої команди, але, на жаль, засмутити голкіпера "орлів" йому не вдалось.

Детальніше про матч Бенфіка декласувала Брюгге Яремчука у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляд

Гірший навіть за гравців, які виходили на заміну

Натомість португальський клуб просто познущався з бельгійського суперника. П'ять голів влетіло у ворота гостей. На що Брюгге відповів лише голом престижу від Маєра наприкінці поєдинку. У підсумку – 5:1, розгромна перемога Бенфіки у матчі-відповіді.

Нагадаємо, що перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів теж закінчився перемогою "орлів" 0:2. За сумою двох матчів рахунок 7:1 на користь Бенфіки, яка крокує у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Яремчук не лише не забив, а й відіграв неповний матч – 62 хвилини. Замість нього на полі з'явився Ферран Юнгла. Роман продовжую свою безгольову серію, яка триває ще з 19 жовтня 2022 року, коли Яремчук забив у ворота Сент-Трюйдена у Лізі Жупіле.

За 28 зіграних матчів Яремчук забив лише 2 голи та віддав 4 асисти.

Статистичний портал WhoScored поставив невисокий бал українцю. За матч-відповідь проти Бенфіки Яремчук отримав одну з найгірших оцінок у команді – 5.7. Це навіть нижчий бал, аніж отримали футболісти Брюгге, які виходили на заміну.

Найгіршим у складі гостей із Бельгії став голкіпер Сімон Міньйоле – 5.1 бала.

Найкращим футболістом матчу у складі обох колективів став нападник Гонсалу Рамуш, який оформив дубль – 10.



Бенфіка – Брюгге: оцінки гравців / Скриншот із WhoSored

Нагадаємо, що паралельно 7 березня відбувся інший матч 1/8 фіналу ЛЧ, у якому Челсі приймало дортмундську Боруссію. Клуб Михайла Мудрика здобув домашню перемогу 2:0 та за підсумками двох поєдинків пройшов в 1/4 фіналу ЛЧ.