"Найкращий боксер, з яким я стикався": колишній суперник Усика висловився про феномен українця

Тоні Белью в останньому поєдинку в кар'єрі програв українцеві Олександру Усику. Британський боксер зізнався, що Усик був найсильнішим суперником, з яким він розділяв ринг.

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью згадав свій бій за абсолютне чемпіонство проти українця Олександра Усика, який перед тим виграв Всесвітню суперсерію боксу, зібравши всі престижні титули дивізіону.

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Белью пригадав бій з Усиком

Британський боксер пригадав бій з українцем, зазначивши, що Усик був найсильнішим суперником, з яким він розділяв ринг.

"Чи думав я, що зможу перемогти його? Абсолютно. Але думати, що ти когось нокаутуєш, і робити це – дві різні речі.

Так, я втомився, і я втомився, тому що він мене виснажив. Тому я віддаю йому все належне у світі. Усик – це найкращий боксер, з яким я стикався", – сказав Белью.

Нагадаємо, в останньому поєдинку в кар'єрі Тоні Белью 10 листопада 2018 року програв Олександру Усику технічним нокаутом у восьмому раунді.

18 травня в Саудівській Аравії відбудеться бій Олександра Усика проти володаря титулу WBC в хевівейті Тайсона Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.