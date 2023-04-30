П'ятою на останніх хвилинах: голкіперка неймовірним голом врятувала свою команду – відео

Белла Біксбі зірвала шквал оплесків на трибунах своєю феноменальною дією. Воротар врятувала свою команду від поразки.

Белла Біксбі п'ятою забила гол на останніх хвилинах матчу. Голкіперка вирвала нічию для свого колективу та стала героїнею зустрічі.

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Футбол – емоції

Божевільний поєдинок між жіночими командами Портленд Торнс і Енджел Сіті, які виступають у американській лізі. завершився із рахунком 3:3, проте господарі до останнього тримали інтригу у зустрічі. Свій фінальний гол у матчі Портленд забив аж на 90+7-ій хвилині поєдинку, цим самим шокувавши усіх навколо – від суперників до фанатів, які оскаженіли, побачивши таке на власні очі.

Та от ще більшого курйозу даній ситуації додає те, що рятівним голом відзначилась голкіпера Портленда Белла Біксбі. Воротар вирішила піти та допомогти своїй команді реалізувати останній шанс у зустрічі – кутовий удар. І Беллі це вдалось. Голкіперка Енджел Сіті не змогла зафіксувати м'яч, чим і скористалася Біксбі, п'ятою пробивши у пустий ствір воріт.

Неймовірний гол голкіперки: