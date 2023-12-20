Може грати на рівні лідерів Ла Ліги: відомий скаут дав характеристику лідеру Шахтаря

Донецький Шахтар найближчим часом може здійснити дуже гучний трансфер. Півзахисник "гірників" Георгій Судаков зацікавив своєю грою чимало європейських клубів, які вже готові від спостережень перейти до перемовин.

Головним претендентом на придбання гравця Шахтаря вважається Ювентус. Проте сума, яку вимагають "гірники" та готова сплатити "стара синьйора", наразі дуже різниться.

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Потенціал Судакова

Тому фінансові забаганки донеччан можуть зірвати цей ймовірний переїзд Георгія в Італію, але з урахуванням списку претендентів, трансфер здається майже неминучим в європейський топовий чемпіонат протягом наступного року.

Своєю думкою стосовно 21-річного півзахисника "гірників" Георгія Судакова поділився футбольний скаут з Бельгії Яцек Куліг. Він оцінив гру українця та назвав його сильні сторони.

Український талант донецького Шахтаря Георгій Судаков – розумний плеймейкер, він демонструє швидкість та спритність, у нього високий футбольний інтелект, чудове бачення поля та навички пасу. Українець вміє чудово поводиться з м'ячем та показує хороший дриблінг. Судаков – це один з найбільших українських талантів останніх років. Я вважаю, що він міг би грати так добре як Віктор Циганков та Артем Довбик,

– заявив спеціаліст.

Зазначимо, що Судаков у сезоні-2023/2024 зіграв 17 матчів за "гірників", у яких відзначився 3 забитими м'ячами та 1 асистом.

. Донецький Шахтар першу половину нинішньої кампанії закінчив на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ, вийшов до півфіналу Кубка України та пробився у плей-оф Ліги Європи. Свій наступний офіційний матч "гірники" зіграють в єврокубках 15 лютого проти Марселя.