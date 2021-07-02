Барелла невідпорним ударом забив Бельгії в 1/4 фіналу Євро-2020: відео
2 липня 2021 , 22:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна Італії зуміла відкрити рахунок у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 проти Бельгії. Півзахисник міланського Інтера вивів свою збірну вперед у середині першого тайму.
Італія відкрила рахунок
Гольовий момент біля воріт Бельгії виник внаслідок пресингу Італії. Ян Вертонген вирішив не вибивати м'яч зі штрафного.
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Марко Верратті виграв м'яч перед штрафним бельгійців, після чого він опинився у Ніколо Барелли. Далі гол був тільки питанням техніки.
Барелла легко обіграв декількох оборонців та потужним ударом у дальній кут не залишив шансів Тібо Куртуа.
Відео голу Барелли
- В 1/2 фіналу переможець матчу Бельгія – Італія зіграє проти Іспанії.