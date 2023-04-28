Беленюк опублікував пояснення Мінмолодьспорту щодо бойкоту турнірів для українських спортсменів

Українська спортивна спільнота досі має багато запитань до ухвали уряд про бойкот змагань, де братимуть участь росіяни та білоруси. У Міністерстві молоді та спорту вирішили дещо заспокоїти наших атлетів.

Українські спортсмени виступили з обуренням щодо ухваленого рішення, навівши вагомий аргумент: "Росіяни здобуватимуть медалі, поки ми спостерігатимемо за цим зі сторони". Тоді заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков заявив, що не так все погано в ухвалі, як виглядає з першого погляду.

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За його словами, українські спортсмени зможуть брати участь у турнірах, де виступатимуть російські та білоруські атлети, але при цьому не отримають підтримку від держави, як фінансову, так і організаційну.

Тоді сайт 24 Каналу ексклюзивно поспілкувався з народним депутатом та борцем Жаном Беленюком, аби трохи розібратись у темі бойкоту.

28 квітня на своєму телеграм-каналі Беленюк сформував тези із засідання Комітету молоді та спорту, де Жан поставив запитання заступнику міністра Матвію Бідному щодо участі наших спортсменів на міжнародних змаганнях.

Тези із засідання Комітету молоді та спорту від Жана Беленюка

1. Кожен окремий професійний спортсмен не обмежений на рівні законодавства у праві брати участь у спортивних змаганнях, оскільки заборона діє лише щодо офіційних делегацій національних збірних України. На думку Міністерства, участь наших спортсменів-професіоналів у спортивних змаганнях де беруть участь спортсмени РФ/РБ, це виключно власне рішення спортсмена та питання етики.

2. За умови, якщо саме спортивні федерації порушать рішення Уряду та наказ Міністерства, тоді Мінмолодьспорт зможе розглянути питання про позбавлення статусу національної та розірвання угоди з такою спортивною федерацією (втрата організаційної та фінансової підтримки)

3. Наказ Мінмолодьспорту щодо заборони офіційних делегацій національних збірних України не направлявся до Міністерства юстиції України для державної реєстрації, оскільки Мінмолодьспорт не вважає за потрібне його юстувати, бо, по суті, за словами Матвія Бідного, Міністерство таким чином просто само собі заборонило відряджати офіційні делегації національних збірних України і це стосується тільки їх роботи.

4. Національна збірна команда України з футболу може брати участь у відбіркових матчах, тому що це, за словами заступника міністра, окремий спортивний захід. А якщо це буде Чемпіонат світу або чемпіонат Європи (наприклад, з фехтування) де будуть допущені представники РФ/РБ, то тоді, за логікою міністерства, це вже буде підпадати під заборону брати участь у таких спортивних змаганнях, тому що таким чином спортсмени України будуть мати разом зі спортсменами РФ та РБ спільну спортивну арену.

За словами заступника Міністра Матвія Бідного, така можливість брати участь у спортивних змаганнях, до яких допущені спортсмени РФ/РБ є в футболі, тому що згідно з нормами Закону України "Про фізичну культуру і спорт України", спортивний клуб в межах спортивних змагань проводить окремий спортивний захід та здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки і проведення, вважається організатором спортивного заходу.

Але виникає логічне питання, чи є Національна збірна команда України з футболу спортивним клубом? Я не маю однозначної відповіді,

– написав Беленюк.

5. Якщо завершаться ліцензійні турніри, а спортсменам РФ/РБ заборонять брати участь у змаганнях, у наших спортсменів вже не буде можливості брати участь в Олімпіаді-2024. Тому складно говорити про певні можливі бонусні ліцензії на Олімпіаду для наших спортсменів станом на зараз, навіть якщо буде бан для спортсменів РФ/РБ. Це серйозний виклик.

6. Комітет планує звернутися до Уряду з проханням деталізувати рішення Мінмолодьспорту щодо заборони участі офіційних делегацій національних збірних України щодо імплементації на практиці відповідного рішення Міністерства, особливо у частині змагань де не будуть перетинатися спортсмени нашої держави зі спортсменами РФ/РБ. Відсутні чіткі критерії щодо заборони і як результат, окремі федерації вже самостійно звертаються до Мінмолодьспорту і отримують бажані роз'яснення, а це може створити неоднакові умови для різних федерацій.