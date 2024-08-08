Бій за олімпійську "бронзу" Жана Беленюка: онлайн-трансляція поєдинку
У четвер, 8 серпня, відбудеться вирішальний бій за бронзову медаль у греко-римській боротьбі. У ній зійдуться Давід Лосончі та Жан Беленюк.
У середу, 7 серпня, Жан Беленюк поступився у півфіналі Олімпіади-2024 Алірезу Мохмадіпіані. Відтепер українського борця чекає битва за "бронзу", пише 24 канал.
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Боротьба Беленюка за "бронзу"
У півфіналі представник України заробив три бали у першій половині сутички, але після перерви дав супернику відігратися та з рахунком 3:3 пройти у фінал.
За бронзову нагороду Жан Беленюк змагатиметься з угорцем Давідом Лосончі.Зверніть увагу! Початок поєдинку о 19:15.
Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:
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