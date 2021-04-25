Беленюк – бронзовий призер чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у Варшаві

Український борець Жан Беленюк здобув для України першу нагороду на чемпіонаті Європи у Варшаві (Польща) у греко-римській боротьбі. Досвідченому спортсмену 24 квітня вдалось завоювати "бронзу" змагань.

"Бронза" для України

У чвертьфіналі Жан Беленюк змагався з представником Сербії Зурабі Датунашвілі, у якому серб виявився сильнішим. Тож на українця чекала втішна сутичка.

​Оце так Українські борчині здобули ще 4 медалі у Варшаві, Коляденко та Белінська – чемпіонки Європи

У ній борець з України святкував переконливу перемогу над спортсменом із Хорватії Вякославом Любуричом (7-1), а вже у поєдинку за бронзову медаль здолав німця Максиміліана Кудлу. Сутичка закінчилася з рівним рахунком 1-1, Беленюк виграв за рахунок того, що заробив останній бал.

Цікаво, що кривдник Беленюка в 1/4 фіналу став чемпіоном Європи, у фіналі Датунашвілі переміг білоруса Кирила Маскевича (5-1).

Для України ця нагорода стала дебютною у греко-римському стилі на польській землі. 25 квітня ще три українські борці вийдуть на килим.

У вазі 60 кілограмів за "бронзу" змагатиметься Віктор Петрик. Його суперником буде білорус Гліб Макаранка. Також на килим за вихід у бронзовий фінал позмагаються Максим Євтушенко (72 кілограми), Ярослав Фільчаков у ваговій категорії 82 кілограми та Євген Савета (97 кілограмів).

Беленюк – Кудла відеоогляд сутички за "бронзу"