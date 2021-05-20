Бекхем, Джеррард та Лемпард увійшли у Зал слави АПЛ

Керівництво Англійської прем'єр-ліги вирішило створити свою Залу слави. І тепер оголосили імена гравців, які туди потрапили.
Англійська прем'єр-ліга прийшла на заміну чемпіонату Англії в 1992 році. Відтак керівництво АПЛ вирішило створити свою Залу слави з футболістів, які виступали саме в АПЛ.
Нагадаємо Манчестер Сіті достроково став чемпіоном Англії сезону 2020/21
У 2021 році в Зал слави вирішили включити 8 гравців. Першими футболістами, які удостоїлися такої честі, стали Алан Ширер та Тьєррі Анрі. Решту шість гравців вибирали голосуванням з 23 кандидатів. Перемогу у голосуванні здобули
- Ерік Кантона,
- Рой Кін,
- Девід Бекхем,
- Денніс Бергкамп,
- Франк Лемпард,
- Стівен Джеррард.
Варто відзначити, що перед кандидатами на включення в Зал слави АПЛ виставили ряд вимог. Одна з головних – до уваги береться лише період виступів в АПЛ. Ще одна вимога – мінімум 250 матчів в АПЛ. Але її можна оминути за умови виконання одного з наступних пунктів:
- мінімум 200 матчів в АПЛ за один клуб
- потрапити в символічну збірну десятиліття або до 20-ліття АПЛ
- стати найкращим гравцем сезону в АПЛ
- виграти "Золоту бутсу" чи "Золоту рукавичку"
- тричі перемогти в чемпіонаті
- забити 100 голів в АПЛ (або провести 100 "сухих" матчів для голкіпера).