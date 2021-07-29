Ти мій герой, – Бех-Романчук зворушливо привітала чоловіка з "бронзою" на Олімпіаді

Михайло Романчук приніс четверту "бронзу" для України на Олімпіаді-2020. Плавець здобув першу у кар'єрі нагороду на дистанції 800 метрів вільним стилем.

"Я так пишаюсь тобою"

У свої 24 роки Михайло Романчук був одним із головних претендентів на перемогу у плаванні на Олімпійських іграх. Українець прикро поступився італійцю та американцю, який видав вогняний фініш. У підсумку – "бронза" для нашого титулованого плавця.

Варте уваги Знову бронза: Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль Олімпіади-2020

Після нагородження у своєму інстаграмі з медаллю свого чоловіка привітала Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину. Легкоатлетка написала зворушливий пост та мило назвала Михайла: "Ти мій герой".

Дружина підтримувала Михайла з трибун разом з іншими представниками України. Сама легкоатлетка ще не змагалась на Олімпіаді у Токіо. Бех-Романчук вийде на олімпійський стадіон 1 серпня, де спробує у кваліфікації відібратись у фінал, який відбудеться 3 серпня. Відзначимо, що Марина – одна з надій України на нагороди.

Мій бронзовий олімпійський призер. Ти мій герой! Я так пишаюсь тобою! І я знаю що ще більше та краще тільки попереду. Я завжди з тобою. Кохаю безмежно,

– написала Марина.