Ти мій герой, – Бех-Романчук зворушливо привітала чоловіка з "бронзою" на Олімпіаді
Джерело:інстаграм Марини Бех-Романчук
Михайло Романчук приніс четверту "бронзу" для України на Олімпіаді-2020. Плавець здобув першу у кар'єрі нагороду на дистанції 800 метрів вільним стилем.
"Я так пишаюсь тобою"
У свої 24 роки Михайло Романчук був одним із головних претендентів на перемогу у плаванні на Олімпійських іграх. Українець прикро поступився італійцю та американцю, який видав вогняний фініш. У підсумку – "бронза" для нашого титулованого плавця.
Варте уваги Знову бронза: Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль Олімпіади-2020
Після нагородження у своєму інстаграмі з медаллю свого чоловіка привітала Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину. Легкоатлетка написала зворушливий пост та мило назвала Михайла: "Ти мій герой".Цікаво! Дружина підтримувала Михайла з трибун разом з іншими представниками України. Сама легкоатлетка ще не змагалась на Олімпіаді у Токіо. Бех-Романчук вийде на олімпійський стадіон 1 серпня, де спробує у кваліфікації відібратись у фінал, який відбудеться 3 серпня. Відзначимо, що Марина – одна з надій України на нагороди.
Мій бронзовий олімпійський призер. Ти мій герой! Я так пишаюсь тобою! І я знаю що ще більше та краще тільки попереду. Я завжди з тобою. Кохаю безмежно,
– написала Марина.
- У вересні 2018 року Михайло та Марина зіграли весілля. Зі своїм майбутнім чоловіком Бех познайомилася на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.
- Відзначимо, що Михайло Романчук ще одного разу спробує підкорити воду у Токіо. Українець спробує взяти ще одну нагороду на "коронній" дистанції 1500 метрів.