Коли"срібло" на вагу "золота": Бех-Романчук зачарувала розкішними світлинами з медаллю ЧС

Чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики дійшов до свого закінчення. Із угорського Будапешті українські легкоатлети везуть дві нагороди.

Вже традиційно майже усі українські медальні надії були на плечах наших стрибунок у висоту та довжину. Легкоатлетки виправдали очікування своїх прихильників. Марина Бех-Романчук, яка виступала одразу у двох дисциплінах, завоювала "срібло" у потрійному стрибку. А Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу у стрибках у висоту та здобула олімпійську ліцензію у Париж-2024.

До теми Успіх в Угорщині: Марина Бех-Романчук стала віцечемпіонкою світу у потрійному стрибку

Бех-Романчук: Сподіваюсь, що я надихну вас до чогось більшого, надихну не зупинятись і вірити в себе

Цікаво, що у фіналі стрибків у висоту змагалась інша українка Ірина Геращенко, яка стала п'ятою із результатом 1,94 метра.

Наші дівчата похизувались нагородами у своїх соцмережах. Як завжди, Бех-Романчук зачарувала красивими світлинами із заслуженою медаллю ЧС-2023.

Марина назвала срібну нагороду красунею та зізналась, що дуже щаслива, що потрапила у трійку призерок престижного старту. Уродженка Хмельницького реабілітувалась за свій виступ у стрибках у довжину, який відбувся перед потрійним.



Марина Бех-Романчук зі "сріблом" ЧС-2023 / Фото легкоатлетки

Спортсменка запевнила, що публіка бачить лише виступ атлета на змагання. Але скільки важкої роботи зроблено перед, аби здобути таку бажану нагороду. Марина розповіла в інстаграмі про свій складний шлях до цієї медалі чемпіонату світу, попри травму.

Мало хто бачить та знає який шлях проходить кожен професійний спортсмен! І я звісно не виключення! Мій шлях до медалі цього року був по своєму складний, він випробував мене з самого початку…Травма, завчасне закінчення зимового сезону, і повна відсутність бажання щось робити. Навіть у найскладніший момент я знайшла позитив і повірила у нього! Певно саме з цього моменту я не хотіла більше зупинятись,

– написала срібна призерка ЧС-2023.

Щаслива Бех-Романчук зізналась, що цей рік змінив її, її оточення, але деякі речі залишились незмінними – це бажання досягнути свого.

Також стрибунка в довжину розповіла про підтримку, без якої усього цього не було. Марина зауважила, що ця нагорода у Будапешті, це відображення праці, бажань, сліз, випробувань, віри та поразок. І вона по своєму цінна і важлива для неї.

"Я мала та маю найкращу підтримку моїх найрідніших людей, моєї команди, моїх друзів, які інколи вірять у мене більше ніж я сама в себе! Ви підтримували мене в ці надважкі останні тижні перед змаганнями і допомогли мені подолати біль та сумніви", – додала спортсменка.



Марина Бех-Романчук – срібна призерка ЧС-2023 / Фото легкоатлетки

Підсумувала свій потужний пост Марина словами подяки до усіх, хто її підтримував, хто надіслав теплі слова привітань та розділив із неї цей щасливий момент. Бех-Романчук сподівається, що своїм виступом вона надихнула усіх до чого більшого, адже все лише у наших руках.

Насправді дуже багато думок і дуже багато хочеться сказати, але так важко підібрати слова та залишити їх під цим постом. Я лиш хочу додати "ДЯКУЮ" за привітання, підтримку і за те що розділили зі мною ці неймовірні моменти. Сподіваюсь, що я надихну вас до чогось більшого, надихну не зупинятись і вірити в себе. Ми можемо все! Все в наших руках. Просто мрійте, працюйте, залишайтесь людьми і бажане стане реальним,

– мотиваційно закінчила публікацію Марина.



Срібна медаль ЧС-2023 Марини Бех-Романчук / Фото легкоатлетки

Нагадаємо, що у потрійному стрибку Бех-Романчук показала результат 15 метрів. Марина поступилась лише 8 сантиметрами Юлімар Рохас, яка й у підсумку стала чемпіонкою світу-2023. Цікаво, що венесуелка випередила українку лише завдяки якісній останній спробі.

Трійку призером ЧС замкнула кубинка Леяніс Перес Ернандес, яка показала лише на 4 сантиметри гірший результат, аніж Бех-Романчук.