Продовжує збирати медалі: Бех-Романчук завоювала "срібло" Діамантової ліги у Брюсселі
У бельгійському Брюсселі закінчився передостанній етап Діамантової ліги, який розтягнувся на 7-8 вересня. Другий змагальний день приніс Україні не одну, а цілих дві медалі.
У сектор потрібних стрибків у довжину вийшла гордість України Марина Бех-Романчук. 28-річна легкоатлетка із шести своїх спроб лише одного разу зробила заступ, пише 24 Канал.
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Відмінний етап від українки
У першій спробі Марина стрибнула на 14,30 метра, а це на рівні із майбутньою переможницею брюссельського етапу з Ямайки Шанікою Рікеттс.
Під час другого стрибка був той самий єдиний заступ Бех-Романчук. Натомість у третьому уродженка Хмельницького покращила свій результат до 14,50.
Четверта спроба була для Марини не надто вдалою – лише 13,70 метра.
У своїх останніх двох спробах українка лише покращувала свій результат. Спершу стрибнула на 14,56, а вже у фінальній на 14,57.
Цього результату вистачило Бех-Романчук, аби здобути "срібло" потрійного стрибка на Діамантовій лізі у Брюсселі. Переможницею дисципліни стала ямайка Шаніка Ріккетс, яка показала свій "персонал бест" у кар'єрі.
Відзначимо, що тріумфаторка зробила лише 4 із 6-ти можливих стрибків. Адже 4-й т 5-й пропускала, а в останньому 6-му зробила заступ. Тому третя спроба Ріккетс й принесла їй "золото".
Трійку призерок замкнула Теа Лафон із Домініканської Республіки.
П'єдестал потрібного стрибках (у метрах):
- Шаніка Ріккетс (Ямайка) – 15,01
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,57
- Теа Лафон (Домініканська Республіка) – 14,49
Бех-Романчук стала другою української легкоатлеткою, як здобула медаль Діамантової ліги у Бельгії. Переможницею стрибків у висоту стала Ярослава Магучіх, яка продемонструвала результат у 2 метри рівно.
Результати потрійного стрибка / Скриншот із сайту Діамантової ліги