Бех-Романчук йде за медаллю: онлайн-трансляція фіналу з потрійного стрибку на Олімпіаді-2024

Українка Марина Бех-Романчук вийшла у фінал олімпійського турніру з легкої атлетики у потрійному стрибку. Раніше спортсменка двічі брала участь в Іграх, але нагород не здобувала.

Літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі набирають обертів. У суботу, 3 серпня, у столиці Франції заплановані медальні змагання з легкої атлетики у потрійному стрибку, пише 24 Канал.

До теми Марина Бех-Романчук відібралася до фіналу Олімпіади-2024

Надія на медаль

Серед учасників змагання були двоє українок. Ольга Корсун не змогла пройти у фінал, посівши 29-те місце у кваліфікації. А ось Марина Бех-Романчук пройшла у вирішальні змагання.

29-річна легкоатлетка показала восьмий результат, стрибнувши на 14,30 метра. Тепер же Марина зможе претендувати на медалі Олімпіади-2024.

Нагадаємо, що Бех-Романчук є чемпіонкою Європи та Європейських ігор, а також срібною призеркою чемпіонату світу у потрійному стрибку. Вона також брала участь в Олімпійських іграх у 2016 та 2021 роках, але до медалей не дісталась.

Фінал змагання з потрійного стрибка на Олімпіаді-2024 розпочнеться 3 серпня о 21:20 за київським часом. Офіційним транслятором змагань в Україні є Суспільне мовлення. Також про основні події турніру ви зможете дізнатися у нашому текстовому онлайні.