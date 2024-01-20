Гармата з 40 метрів: ексвінгер Ман Юнайтед забив фантастичний гол на Кубку Африки – відео

На Кубку африканських націй тривають матчі другого туру групового турніру. У поєдинку збірних Кабо-Верде та Мозамбіку глядачі стали свідками шедеврального голу.

У п'ятницю, 19 січня, збірна Кабо-Верде розгромила команду Мозамбіка з рахунком 3:0. Автором одного з голів став колишній вінгер Манчестер Юнайтед Бебе, пише 24 Канал.

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На 32-й хвилині поєдинку "Сині акули"отримали право на штрафний удар. До воріт була відстань приблизно 40 метрів. Проте це не знітило 33-річного Бебе. Він вирішив завдати прямого удару по воротах Мозамбіку та не помилився. Голкіпер був неготовий до такого розвитку подій і зреагував на м'яч із запізненням.

Відео голу Бебе

У другому таймі футболісти Кабо-Керде відзначилися ще двічі. Голи на свій рахунок записали Раян Мендіш та Кевін Піна. Ця перемога дозволила "Синім акулам" гарантувати місце у 1/8 фіналу Кубка африканських націй.

Бебе потрапив до Манчестер Юнайтед ще в епоху легендарного Алекса Фергюсона (2010 рік). За трансфер вінгера "червоні дияволи" віддали португальській Віторії 8,8 мільйона євро. Однак талановитий футболіст не зумів стати основним гравцем манкуніанців. За весь час перебування у команді він зіграв лише 7 матчів та забив 2 голи. Наразі Бебе захищає кольори іспанського Райо Вальєкано.

Відеоогляд матчу Кабо-Верде – Мозамбік