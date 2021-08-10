Бажають мені смерті, – українка поскаржилася на погрози через поразку росіянки на Олімпіаді-2020

Російські вболівальники досі болісно переживають поразку в художній гімнастиці на Олімпіаді-2020. Вперше за 25 років переможу в індивідуальному багатоборстві здобула не росіянка, а представниця Ізраїлю Ліной Ашрам. Свою агресію росіяни вирішили висловити на арбітрах.

Мало не одразу після фіналу змагань, коли й стала відома переможниця, Олімпійський комітет Росії вирішив назвати імена суддів, "завдяки яким весь світ побачив сльози болю Аверіних". Серед цих суддів була й українка Наталія Єрьоміна. Загалом же виступ оцінюють одразу 15 суддів.

Це призвело до того, що російські вболівальники просто завалили сторінки арбітрів негативними коментарями. Дійшло і до погроз. Тож деякі з них були змушені приховати свої сторінки в соціальних мережах.

Детальніше Росіяни після поразки завалили погрозами сторінки суддів Олімпіади: серед них українка

Але на цьому росіяни не зупинилися. І тепер вони погрожують навіть тим спеціалістам, які пояснюють, чому перемогу здобула Ашрам, а Аверіна посіла лише друге місце. Серед таких і українка Лідія Виноградна. Вона працює суддею змагань з 2007 року. До неї по коментар звернулася українська гімнастка Анна Різатдінова після того, як і їй почали надходити негативні коментарі. Виноградна погодилася та все роз'яснила. І в неї навіть вийшла окрема стаття про це в російському ЗМІ.

Але російських хейтерів це не зупинило.

Я повинна була висловитися і, просто знявши відео з Анною Різатдінової, отримала стільки ненависті, як ніби я вбила когось із пістолета. Люди бажають мені смерті,

– розповіла Виноградна.

Також вона підтримала українку Наталію Єрьоміну, яку ображають російські вболівальники лише через те, що вона українка.

"Найбільшу ненависть викликає наша суддя Наталія Єрьоміна тільки тому, що вона українка. Неначе український паспорт автоматично робить тебе більш лукавим щодо росіянок. Ми цінуємо російських гімнасток, вони великі спортсменки, і ми також поважаємо їх тренерів і суддів. У Наталії була найскладніша робота разом з Євою Серрано, і я впевнена, що вони обидві блискуче впоралися зі своїм завданням", – заявила Виноградова.