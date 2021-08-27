Бажаю Яремчуку більше забитих голів за Бенфіку, крім матчу з Динамо, – Суркіс

У четвер, 26 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. За її підсумками Динамо отримали в суперники німецьку Баварію, представника Іспанії Барселону і португальську Бенфіку.

Результати жеребкування для офіційного сайту "біло-синіх" прокоментував президент клубу Ігор Суркіс.

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Функціонер вважає, що нинішньому Динамо під силу гідно зіграти проти будь-якого опонента.

"Такі групи прийнято називати "групами смерті", але в даному випадку я б не став оперувати цим поняттям. Київське Динамо має всі можливості, щоб гідно протистояти будь-якому супернику, показувати хороший рівень футболу, не забуваючи при цьому про результат.

Якщо коротко, то Баварія – це одна з найсильніших команд Європи, Барселона – це завжди топ-рівень, незважаючи на те, що зараз команда перебуває в стадії перебудови. При будь-яких розкладах каталонці входять в число кращих команд континенту. Бенфіка – складний суперник, у якого сильний склад і великі амбіції", – сказав Суркіс.

Окремо Суркіс зупинився на персоні нападника збірної України Романа Яремчука, який цього літа перебрався до складу Бенфіки і, ймовірно, буде протистояти киянам в найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Роман Яремчук проти Динамо? Тут не треба шукати додаткову мотивацію ні для Романа, ні для нашого клубу. Динамо дало йому дорогу у великий футбол, свого часу ми прийняли правильне рішення, відпустивши Яремчука в іноземний клуб, він отримав можливість для розвитку і став тим, ким є зараз. Бажаю Роману якомога більше забитих голів за національну збірну і в будь-якому матчі Бенфіки, крім поєдинку проти Динамо,

– підсумував він.

Дати матчів Динамо

На груповому етапі Ліги чемпіонів передбачено шість ігрових тижнів. Чотири групи грають матчі у вівторок, команди з решти чотирьох груп – у середу. Перші дві ігри починаються о 20:00, ще шість – о 22:00.

Точний календар матчів Динамо буде відомий згодом.